Mara Venier, il marito Nicola Carraro rassicura sulle condizioni di salute: “Si torna a vivere”

"Si ricomincia a vivere", con queste parole Nicola Carraro è tornato sui social per aggiornare i follower sulle sue condizioni di salute. Il marito di Mara Venier ha condiviso un video in cui ha mostrato evidenti segni di miglioramento. Nicola Carraro è reduce da un anno particolarmente complicato. Come la stessa conduttrice televisiva ha raccontato pubblicamente in più occasioni, il produttore cinematografico ha affrontato diversi problemi di salute che lo hanno costretto a trasferirsi a Milano, dove è stato seguito da un'équipe medica specializzata presso l'ospedale San Raffaele. Sui social lo stesso Nicola Carraro si era mostrato in carrozzina per la prima volta, spiegando di aver subito "una combinazione micidiale tra ernia del disco e polmoni mi ha steso", che lo avevano costretto a un lungo periodo di convalescenza. Lo scorso 14 maggio, Carraro con un post su Instagram aveva ringraziato lo staff medico per le cure ricevute e aveva fatto sapere che sarebbe tornato a casa, al fianco della sua Mara. Oggi, mercoledì 18 giugno, a distanza di 8 mesi dall'inizio del percorso di guarigione, Nicola si mostra in un nuovo video mentre cammina e si muove con agilità, aiutandosi soltanto con un bastone di legno: "Si ricomincia a vivere", scrive con l'emoji delle mani giunte in preghiera.