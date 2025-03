Mara Venier, la tenera foto social con il marito Nicola Carraro

(Adnkronos) –

Mara Venier e il marito Nicola Carraro si sono concessi dei giorni di relax alle terme. La conduttrice televisiva ha condiviso sui social una tenera foto in cui compare in primo piano il marito Nicola seduto sulla sedia a rotelle.

“Carezze”, ha scritto Mara Venier a corredo dello scatto che ritrae Nicola Carraro, mentre si rilassa al sole accanto alla moglie, seduto in carrozzina a causa dei problemi di salute: una patologia polmonare da cui è affetto da anni. Il produttore cinematografico italiano negli ultimi mesi si è trasferito a Milano dove è seguito da una equipe di medici specializzati. E sui social era stato lo stesso Nicola Carraro a mostrarsi in carrozzina per la prima volta: “Una combinazione micidiale tra ernia del disco e polmoni mi ha steso”, aveva spiegato il produttore aggiornato i follower sulle sue condizioni di salute. È un momento delicato per la conduttrice, che proprio a ‘Domenica In’ è scoppiata in lacrime ascoltando le parole di

Sandro Giacobbe

, che aveva rivelato di non riuscire più a stare in piedi a causa del tumore. Parole che hanno fatto ripensare alla malattia del marito: “Io capisco benissimo cosa stai passando”, aveva detto Mara Venier con grande commozione. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)