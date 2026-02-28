15.8 C
Firenze
sabato 28 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Mara Venier verso Sanremo, è polemica: “Vai con aereo privato coi nostri soldi”. E lei replica

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Ma perché non vi guardate Sanremo e non rompete le palle a nessuno?”. Con queste parole Mara Venier stronca sul nascere una polemica nata sui social.  

La conduttrice, che domani sarà in onda con ‘Domenica In – Speciale Sanremo’, ha condiviso su Instagram un video mentre è in treno, con tutti i sedili vuoti, in direzione Festival di Sanremo 2026.  

Nel filmato, Venier canta ed esegue la coreografia di ‘Per sempre sì’, brano in gara alla kermesse canora di Sal Da Vinci, che la conduttrice ha dedicato al marito Nicola Carraro.  

Ma tra i commenti c’è chi ha voluto sollevare una polemica: “Aereo privato con i nostri soldi”, ha insinuato un utente. Immediata la replica della conduttrice: “Sei un co***one, non vedi che sono in treno? Ma perché non vi guardate Sanremo e non rompete le palle a nessuno?”.  

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
15.8 ° C
16.8 °
14.4 °
49 %
1.5kmh
0 %
Sab
15 °
Dom
17 °
Lun
16 °
Mar
19 °
Mer
17 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1460)ultimora (1312)sport (72)Eurofocus (45)demografica (31)Eugenio Giani (18)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati