Maratona di Roma domenica 16 marzo, percorso e strade chiuse

(Adnkronos) – Conto alla rovescia per la maratona di Roma 2025. Cominceranno alle 00:01 di domenica 16 marzo le chiusure per la 30ma edizione della Run Rome The Marathon che interesseranno via di San Gregorio, via Celio Vibenna e via dei Fori Imperiali a cui, dalle 7,30 circa, si aggiungeranno le strade coinvolte nell'intero percorso della manifestazione. La Rome Run The Marathon partirà da via dei Fori Imperiali e si concluderà al Circo Massimo. Oltre che per il Centro storico, la gara passerà nei pressi della basilica di San Paolo, Piramide, l'Isola Tiberina, Castel Sant'Angelo, il lungotevere, Foro Italico, Ponte Milvio, l'Auditorium e il Circo Massimo, dove per quest'anno è fissato il traguardo. Lo start della maratona è previsto alle 8:00 del mattino e, con la fine dell'evento, previsto per le 15:30, verranno riaperte anche le strade. Durante la maratona, saranno 10 le linee del trasporto pubblico locale che saranno sospese temporaneamente: 2, 19nav, 30, 40, 51, 64, 70, 77, 280, 628. Altre 12 linee saranno deviate su percorsi alternativi: 23, 85, 160, 226, 671, 714, 767, 982, C2, C3, C6, C8. Saranno 50 infine quelle che invece saranno limitate: 3, 8, 32, 34, 44, 46, 49, 52, 53, 60, 62, 63, 69, 71, 75, 80, 81, 83, 87, 89, 98, 115, 118, 128, 170, 180F, 190F, 200, 201, 301, 446, 490, 492, 495, 590, 715, 716, 718, 719, 775, 781, 792, 870, 881, 910, 911, 913, 916F, 990 e H. Sulla linea B della metropolitana inoltre sarà chiusa la fermata Colosseo. Per la gara di 42 chilometri e 195 metri nel centro della città sono attesi circa 30mila corridori. Il tempo massimo per concludere la maratona sarà di 6 ore e 30 minuti, dalla partenza dell'ultima ondata. Nella stessa giornata, allo stadio Olimpico è prevista alle 16 la gara di Serie A Roma-Cagliari, già posticipata di un'ora.