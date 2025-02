(Adnkronos) – Rientro agonistico da dimenticare per Marcell Jacobs che manca la finale nei 60 metri al meeting di Boston. Il bicampione olimpico di Tokyo è terzo nella prima semifinale in 6″69 ed è il primo escluso dall’atto dalla finale a sei che si correrà più tardi. Il miglior tempo delle semifinali è dello statunitense Noah Lyles in 6″55. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)