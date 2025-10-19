20.3 C
Firenze
domenica 19 Ottobre 2025
Marcella Bella a Domenica In: “Lucarelli prova a distruggermi a Ballando con le stelle”

(Adnkronos) –
“Tutte le volte parto con entusiasmo, vado là e una donna di questa giuria prova a distruggermi, a provocarmi”. Marcella Bella contro Selvaggia Lucarelli, la saga di Ballando con le stelle prosegue. A Domenica In, la cantante risponde a Mara Venier sul rapporto ‘complicato’ con la giuria del programma condotto da Milly Carlucci. “Mi hanno fatto sentire vecchia. Hanno dato un messaggio bruttissimo, soprattutto in tv. Tutte le donne della mia età cosa possono aver pensato?  Noi abbiamo diritto di essere forti, toste belle e anche ‘scosciate’ se vogliamo”, dice Marcella Bella ripensando a commenti e battute della giuria nella prima puntata. Nelle serate successive, la concorrente è stata protagonista di ripetuti battibecchi con Lucarelli. 

“Io non voglio fare la donna sexy, io ballo e basta. Sono loro che dicono cose… Tutte le volte parto con entusiasmo, vado là e una donna di questa giuria prova a distruggermi, a provocarmi. Se è intelligente, deve rispettare le donne e non deve offenderle. Mi ha tolto un po’ di entusiasmo”, dice facendo riferimento alla giurata. “Ci siamo chiarite? No, non ci siamo chiarite. Lei prende e spara. Io vado lì tutti i giorni per provare, sono l’unica a farlo. Poi arriva la trasmissione e scatta la mannaia. E io alla fine me ne vado via con il muso. Poi dopo mezz’ora mi passa..”. 

