Marche, Ferlaino (Socialcom): “In rete allungo finale di Acquaroli, Gaza ha penalizzato Ricci”

(Adnkronos) – “Nell’analisi social che abbiamo diffuso si vede, prendendo in esame periodi da luglio ad oggi, che nelle ultime 48 ore il sostegno ad Acquaroli cresceva tanto, molto probabilmente per via della Palestina”. Lo dice all’Adnkronos Luca Ferlaino di Socialcom, che con la piattaforma SocialData aveva analizzato lo scenario della rete, prevedendo a poche ore dal voto la conferma di Francesco Acquaroli alla guida delle Marche.  “Il 60% delle conversazioni che includevano i termini Ricci e Acquaroli, post social ma anche articoli di giornali, erano proprio su questo tema. Questa polarizzazione, rispetto ai temi regionali, ha penalizzato il candidato del centrosinistra. Penso al treno per Gaza organizzato da Ricci. Gli elettori lo hanno visto lontano dai propri bisogni”.  “I due candidati sono stati sempre appaiati, nelle ultime 48 ore c’è stato l’allungo finale. Se a luglio l’inchiesta che ha coinvolto Ricci era tra i top temi, nelle rilevazioni successive sparisce completamente. Ha giocato un ruolo nella fase iniziale”, ma “hanno prevalso i temi di carattere locale ed essersi allontanato tanto da quei temi ha sfavorito Ricci. Tentare di politicizzare in maniera nazionale o anzi internazionale in questo caso” con la Palestina “lo ha fatto sentire lontano dalle istanze elettori”, conclude. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

