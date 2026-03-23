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Marco Giallini, come sta l’attore dopo l’incidente: la foto dall’ospedale

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Marco Giallini è in fase di recupero dopo l’incidente avvenuto ad Aosta. L’attore romano resta ricoverato in ospedale a seguito di una caduta all’uscita dell’hotel in cui stava soggiornando per le riprese della settima stagione della fiction Rai ‘Rocco Schiavone’, dopo che un cane gli era saltato addosso.  

A fornire aggiornamenti sulle condizioni di salute dell’attore, sono stati i colleghi di set Mirko Frezza e Tullio Sorrentino, che hanno condiviso sui social un scatto incoraggiante: Giallini appare in piedi, sorridente, mentre mostra con le dita il segno della vittoria: “E siamo già in piedi”, si legge a corredo.  

Il dottor Mancini dell’ospedale Parini di Aosta che ha seguito l’intervento chirurgico, eseguito lo scorso 18 marzo, aveva spiegato: “Il paziente ha riportato una frattura scomposta del collo del femore. L’intervento è riuscito molto bene, abbiamo applicato una protesi d’anca”. Il dottore aveva sottolineato che per tornare a camminare servirà tempo, fisioterapia e un adeguato percorso di recupero.  

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