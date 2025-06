Marco Mengoni dedica ‘Luce’ alla mamma scomparsa e si commuove – Il video

(Adnkronos) –

Marco Mengoni dedica un brano alla mamma scomparsa e si emoziona sul palco. È diventato virale sul web un video che mostra il momento in cui il cantante si è sciolto in lacrime mentre intona il brano ‘Luce’, dedicato proprio alla madre Nadia, morta lo scorso settembre a 65 anni dopo una lunga malattia. “Questa canzone l’ho dedicata alla persona più importante della mia vita, la mia luce sempre e lo sarà per sempre. Grazie mamma, grazie”, ha detto Marco Mengoni, non riuscendo a trattenere le lacrime, durante la sua prima tappa a Lignano nel tour che si sta svolgendo in giro per gli stadi più importanti d’Italia. Marco ha dedicato il brano proprio alla mamma e descrive, parola dopo parola, il ruolo che ha avuto nella sua vita: “Tu sei la mia luce e splendi sempre dentro l’anima”, si legge nel testo. Dopo un lungo periodo trascorso in silenzio, il cantante aveva rilasciato un’intervista a Vanity Fair in cui per la prima volta ha parlato della morte del genitore: “I mesi passano, ma è come se fosse successo sempre ieri. Non ne avevo ancora parlato fino a oggi, ho cercato di non farlo o di lasciare il compito alla musica”. “Sono contento – aveva aggiunto – di averla avuta con me, di aver lottato come un disperato e di aver fatto di tutto fino all’ultimo”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)