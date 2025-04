Marco Mengoni e Alex Britti, insieme per ‘Oggi sono io’: 15 anni dopo il primo incontro

(Adnkronos) – Sono passati 15 anni da quando Marco Mengoni e Alex Britti si sono esibiti insieme sul palco di ‘X Factor’ con il brano ‘Oggi sono io’. A sorpresa, i due artisti si sono riuniti per incidere una nuova versione del celebre brano, disponibile da oggi, venerdì 18 aprile. “Oggi sono io è uscito nel 1999 e ha avuto una storia incredibile, segnando il mio percorso, rimanendo nel cuore di tanti. Poi è arrivata anche un’inaspettata meravigliosa versione di Mina”, ha esordito Alex Britti a corredo di un post pubblicato sui social. E ancora, l’artista ha ricordato il primo incontro con Marco Mengoni, avvenuto sul palco di X Factor, quando Mengoni vinse il talent show: “Quindici anni fa Marco ha deciso di prestare la voce a questo brano e di dargli nuove sfumature”. E ha concluso: “Ora, 2025, ci ritroviamo in studio per riabbracciare insieme questa canzone che da stanotte riabbraccerà tutti”. La collaborazione, nata tra i due artisti, è stata accolta con gioia dai fan. “Questo pezzo insieme è una vera bomba e le vostre voci magiche”, ha commentato un utente sotto il video condiviso da Alex Britti che mostra il processo creativo per la nascita del brano rivisitato a due voci. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)