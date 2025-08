Marco Mengoni e Annalisa avvistati insieme a Venezia. I fan: “Cosa stanno tramando?”

(Adnkronos) –

Annalisa e Marco Mengoni sono stati avvistati insieme a Venezia, come mostrano dei video che circolano sui profili TikTok delle fanpage. I due artisti, con abiti eleganti, sono stati ‘beccati’ di notte a piazza San Marco. “Cosa stanno tramando?”, si chiedono i fan, che stanno già sognando un duetto tra i due. A rafforzare questa ipotesi, è l’uscita del nuovo progetto discografico di Annalisa, dal titolo ‘Ma io sono fuoco’, che verrà pubblicato questo autunno. “Quando è tutto da rifare, io mi posso trasformare, pensi che mi faccia male, ma io sono fuoco”, aveva scritto “Nali” in un post su Instagram in cui annunciava il disco. I due artisti potrebbero aver scelto piazza San Marco per girare il videoclip. Da Annalisa e Mengoni, però, nessuna conferma, ma nemmeno una smentita. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)