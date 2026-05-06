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Mare Fuori 6, stasera su Rai 2: la trama del terzo e quarto episodio

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Stasera, mercoledì 6 maggio, una nuova puntata di ‘Mare Fuori 6’ con il terzo e quarto episodio della nuova stagione, in onda su Rai 2 in prima serata. Protagonisti, ancora una volta, i giovani detenuti dell’Ipm di Napoli che cercano di trovare la loro strada tra le sfide e le ombre della reclusione e la luce del mondo esterno. 

Mentre Dobermann prosegue la sua storia d’amore segreta con Sonia, Pino viene sorpreso da una notizia inaspettata da parte di Alina. Nei ricordi di Annarella emerge un trauma infantile alla base del rapporto con la sorella Sharon, che appare attratta da Tommaso. Quest’ultimo è preso dal compito di voler far aprire gli occhi a Rosa sulla verità della sparatoria in cui è stato coinvolto. A casa di Massimo, la convivenza con Maria si rivela complicata a causa dei fantasmi che lei si porta dentro. Intanto Sofia, piena di angoscia e apprensione, cerca disperatamente Lorenza in giro per la città, ignorando che la figlia si stia mettendo nei guai in compagnia dei due fuggitivi milanesi. 

Nel secondo episodio, mentre Rosa è divorata dai dubbi, Tommaso si lascia andare ad una confessione. In IPM arriva Patrizio Oliva, un celebre Maestro di pugilato che offre ai ragazzi un’opportunità sportiva. Marta ci vede un’occasione preziosa per i suoi piani. La preoccupazione di Sofia aumenta sempre di più mentre prosegue la latitanza dei milanesi e di Lorenza e, nonostante la vicinanza di Beppe, la frustrazione della direttrice esplode in IPM. Alina deve prendere un’importante decisione e trova delle consigliere inaspettate, mentre Marika alza la testa. Un sodalizio che sembrava intoccabile vacilla pericolosamente e Carmela riceve una visita, scoprendo un’amara verità. 

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