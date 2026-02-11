‘Mare Fuori 6’, storie ‘interrotte’ tra errori e riscatto: ecco quando torna

(Adnkronos) –

Torna ‘Mare Fuori’ con la sesta stagione. La coproduzione Rai Fiction – Picomedia per la regia di Beniamino Catena e Francesca Amitrano, i cui primi sei episodi saranno disponibili dal 4 marzo su RaiPlay e dall’11 marzo l’intera serie, in sei appuntamenti in prima serata, su Rai 2.

Gli ultimi episodi della stagione precedente hanno lasciato tutti col fiato sospeso in un intreccio di storie irrisolte: Carmela, che aspira a realizzare il sogno di Edoardo e farsi ‘regina’ di Napoli; la discesa agli inferi della droga di Dobermann; il legame tossico tra Sonia e Marta: l’amore ‘impossibile’ e tragico tra Cucciolo e Milos; i segreti che si celano dietro il bel viso di Simone. E poi lei, Rosa Ricci, ultima, invidiata e odiata erede del boss don Salvatore, in lotta tra complessi conflitti familiari, vendette incrociate del clan Di Salvo e la ricerca di un domani fatto di redenzione. La ritroviamo in ospedale, al capezzale di Tommaso che si è frapposto tra lei e la pistola di un misterioso killer, salvandole la vita. Un gesto che racconta ben più di una semplice amicizia.

All’interno dell’IPM ci si interroga su chi possa essere stato ad attentare alla vita di Rosa, mentre nuovi personaggi vengono alla ribalta: tre sorelle – Sharon, Marika e Annarella – con ambizioni criminali legate a Carmela entrano nell’istituto alterandone gli equilibri; Stella, una ragazza di buona famiglia che ha commesso un errore imperdonabile; Mei Ling, una giovane detenuta straniera dal passato misterioso. Simone, intanto, ha preso in mano le redini del clan di Salvo. La direttrice Sofia è sempre più angosciata per la fuga della figlia che, insieme ai milanesi, ha fatto perdere le sue tracce. Il rapporto tra Massimo, O’ Comandante, e Maria, la madre di Rosa, diventa sempre più stretto. Un universo di storie che si intrecciano dentro e fuori le mura dell’IPM conservando, soprattutto per i ragazzi, una caratteristica, evidenziata dal regista Beniamino Catena: “La peculiarità di questa comunità di ragazzi ‘interrotti’ è che i loro rapporti non sono filtrati dai social media e quindi le relazioni interpersonali sono basate su emozioni, reazioni, affetti, sguardi autentici, a cui non si possono sottrarre o che non possono facilmente camuffare”. Un lavoro di scavo psicologico che si approfondisce con ‘Mare Fuori #Confessioni’, appuntamento consolidato per i fan della serie: dal 18 febbraio su RaiPlay tornano i retroscena della fiction raccontati dai protagonisti stessi che si rivelano davanti alle telecamere, confessando le emozioni dei personaggi che interpretano, le scelte difficili e le ferite di ognuno di loro, sviscerando temi che la serie, con i suoi ritmi serrati, può solo sfiorare.

“Fin da piccola ho sempre guardato ‘Mare Fuori’ insieme ai miei genitori. Ed è stato un onore avere l’opportunità di far parte di questo progetto. Io vengo da un mondo completamente diverso, quello della musica, è stato un salto spaventoso”, ma sul set “mi sono trovata benissimo con tutti”. A parlare è Virginia Bocelli, 14 anni, figlia del grande tenore Andrea, tra le new entry del cast della sesta stagione della serie cult, durante la conferenza stampa a Roma.

Virginia Interpreta Stella, una giovanissima ragazzina allevata rigidamente per divenire un talento musicale che si macchia, suo malgrado, di un terribile crimine pur di sfuggire all’oppressivo ambiente domestico. Nell’Istituto penale per i minorenni (Ipm) di Napoli si ritrova sola e spaurita, ma ha l’occasione per la prima volta di scoprire il potere dell’amicizia. “Stella è una ragazza completamente diversa da tutti gli altri perché è cresciuta in modo diverso e in un’altra parte d’Italia. Per questo, quando entra nell’Ipm è completamente sola, si sente diversa e con delle difficoltà”, racconta la giovane attrice. Non è la prima volta che appare sullo schermo. Ha recitato nella serie cult Rai ‘Doc – Nelle tue mani’ con Luca Argentero’ e ha cantato la canzone ‘Forever Winx’, il brano inedito che accompagna le trasformazioni delle sei fate protagoniste nella serie animata ‘Winx Club: The Magic is Back’.

