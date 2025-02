Mare Fuori, Maria Esposito torna Rosa Ricci: “Scopriremo verità scioccanti”. Tutto sulla quinta stagione

(Adnkronos) – ‘Mare Fuori’ sta per tornare. Adolescenza – con tutte le scoperte che la rendono difficile e magica. Ma anche crudezza, realismo, denuncia sociale e new entry nel cast. Questi sono gli ingredienti della quinta stagione delle serie in co-produzione Rai Fiction e Picomedia in onda in prima serata su Rai 2 dal 26 marzo (i primi 6 episodi dal 12 marzo su RaiPlay, l’intero box set dal 26 marzo). “Ho cercato di dare un taglio nuovo, più realistico, alla storia per restituire la situazione in cui sono oggi le carceri minorili – spiega il regista Ludovico Di Martino, dietro la macchina da presa al posto di Ivan Silvestrini. “Purtroppo – fa notare – si sta facendo strada un’idea di carcere sempre più punitiva, mentre la vera sfida è educativa”. Se nelle stagioni precedenti l’attenzione era sull’amore “in questa si sposta su come i ragazzi cadono nei reati e come cercano di tirarsene fuori”, spiega lo sceneggiatore Maurizio Careddu, che aggiunge: “Per alcuni aspetti è un ritorno allo spirito dei primi episodi”. Dopo l’uscita di scena di Nicolas Maupas, Valentina Romani, Massimiliano Caiazzo e Matteo Paolillo, Maria Esposito con il personaggio di Rosa Ricci è al centro delle dinamiche della quinta stagione, “in cui vedremo i personaggi alle prese con sé stessi, con ciò che desiderano e con le loro paure, mettendo per un po’ da parte le dinamiche di gruppo”, spiega ancora Careddu. E soprattutto “scopriremo verità scioccanti che permetteranno a Rosa di tornare a vivere”, spiega Esposito, “come chi ha ucciso Edoardo Conte (interpretato da Matteo Paolillo, ndr) e perché”. Il suo ‘spirito guida’ è suo fratello Ciro Ricci (interpretato da Giacomo Giorgio), che torna come mentore per la sorella, non attraverso il ricordo, ma in un’altra forma, in cui sembra indicare alla giovane Ricci la strada. Al contempo però emergono nuove verità sul passato di Ciro, cose che sua sorella non avrebbe mai potuto sospettare. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)