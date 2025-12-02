8.8 C
Firenze
mercoledì 3 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Maria De Filippi ricorda Costanzo a Belve e si commuove: “Gli chiederei se ha sofferto…”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Anche Maria De Filippi si è sottoposta alle domande di Francesca Fagnani. La conduttrice è tornata nello studio di Belve per l’ultima puntata oggi 2 dicembre ma questa volta ha accettato di confrontarsi con alcune delle domande più iconiche della giornalista.  

“Che Belva si sente?”, ha chiesto Fagnani, come da tradizione. “Maria De Filippi”, replica lei, schietta e diretta, senza esitazioni.  

Alla domanda “una belvata che rivendica o che si pente?”, De Filippi ha ricordato un aneddoto adolescenziale: quando ha rubato dell’argento da casa sua per pagare delle multe. Una ‘furbizia’ finita molto male perché il padre lo scoprì e la costringe a tornare in gioielleria per confessare il furto. 

Il momento più toccante arriva quando Fagnani le chiede chi riporterebbe in vita e cosa chiederebbe. “Ne porterei tre”, risponde De Filippi. “Mio padre e gli direi che è andato via troppo presto. A mia madre direi un sacco di cose, la ringrazierei per tutti i suoi insegnamenti, anche quando che mi lamentavo dei suoi comportamenti e che pensavo fossero sbagliati”. 

Commossa e con la voce rotta dal pianto, De Filippi ricorda il marito Maurizio Costanzo, scomparso il 24 febbraio 2023. “Qui faccio davvero fatica… Io ho sempre fatto in modo che lui non soffrisse mai fisicamente, oggi gli chiederei se ha sofferto”, ha detto Maria in lacrime.  

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
8.8 ° C
10.5 °
6.9 °
77 %
1kmh
40 %
Mer
12 °
Gio
12 °
Ven
12 °
Sab
13 °
Dom
9 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1498)ultimora (1400)demografica (51)sport (47)attualità (33)Regione Toscana (20)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati