domenica 2 Novembre 2025
Maria De Filippi torna a Belve, il bis martedì da Francesca Fagnani

(Adnkronos) – Nuovo appuntamento con ritorno a sorpresa per ‘Belve’, il programma cult della televisione italiana ideato e condotto da Francesca Fagnani e giunto alla sesta stagione. Ospiti della seconda puntata, martedì 4 novembre alle 21.20 su Rai 2 e e on demand su RaiPlay saranno Iva Zanicchi, Irene Pivetti e Adriano Pappalardo. E poi, ancora una sorpresa speciale con
Maria De Filippi. 

Tornano i faccia a faccia di Francesca Fagnani in cui la giornalista si confronta, senza sconti, con personaggi del mondo dello spettacolo, del costume e della cronaca. Ospiti disposti a mettersi in gioco e a rispondere alle domande dirette e spesso irriverenti della conduttrice. Non mancherà, come di consueto, la sigla di chiusura con tutti i fuori onda degli ospiti, diventato ormai negli anni uno dei momenti più attesi dal pubblico di “Belve”. 

Belve è prodotto da Rai-Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia. Scritto con Vladimiro Polchi, Francesca Filiasi, Gabriele Paglino, Antonio Pascale, Andrea Punzo. Regia di Mauro Stancati. 

spettacoli

