Marine Le Pen giudicata colpevole di appropriazione indebita di fondi pubblici

(Adnkronos) – Marine Le Pen e otto eurodeputati sono stati giudicati colpevoli di appropriazione indebita di fondi pubblici. Lo rende noto il tribunale di Parigi dove oggi si sta svolgendo l’udienza nei confronti di Le Pen e di altri 23 esponenti del Rassemblement National. Le condanne saranno descritte singolarmente, ma non sono ancora note. Anche i dodici assistenti processati insieme a loro sono stati giudicati colpevoli di ricettazione. Il tribunale di Parigi ha stimato che il danno complessivo sia stato di 2,9 milioni di euro, in quanto il Parlamento europeo “si è fatto carico di persone che in realtà lavoravano per il partito di estrema destra” francese. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)