12.7 C
Firenze
lunedì 15 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Marino (Marilab): “Nei nostri centri cura, benessere e fiducia”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Nei nostri centri i pazienti non trovano solo percorsi di diagnosi, cura e prevenzione basati su tecnologie avanzate e competenze consolidate, ma un ambiente pensato per favorire una condizione complessiva di benessere e fiducia”. Così Luca Marino, amministratore unico di Marilab, intervenendo alla convention di fine anno della società, organizzata al Chiostro del Bramante a Roma. 

“L’approccio olistico fa parte della nostra visione fin dall’inizio – afferma – e si traduce nella volontà di prenderci cura delle persone non solo dal punto di vista fisico, ma anche emotivo e psicologico. Corpo e dimensione emotiva sono profondamente collegati e questo principio guida da sempre i nostri percorsi di cura”. Secondo Marino, le iniziative introdotte negli ultimi mesi nei centri Marilab vanno in questa direzione e rappresentano “un’evoluzione coerente del nostro modello di assistenza, che mette il paziente realmente al centro, accompagnandolo in ogni fase del percorso in un contesto di attenzione, ascolto e qualità del servizio”. 

Infine, l’amministratore unico informa che Marilab sta aumentando il numero delle sedi. “Ne abbiamo aperta una nuova a Pomezia – precisa – e abbiamo già in previsione ulteriori aperture per il prossimo anno”. L’auspicio, conclude, è di proseguire “sulla strada della crescita coinvolgendo le nostre persone, dalla prima all’ultima”.  

salute

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
12.7 ° C
12.8 °
9 °
83 %
0.8kmh
77 %
Lun
12 °
Mar
11 °
Mer
12 °
Gio
16 °
Ven
14 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1395)ultimora (1273)sport (61)Eurofocus (31)demografica (30)attualità (16)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati