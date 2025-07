Mario Adinolfi in ospedale dopo il rientro dall’Isola dei Famosi: “Un gran bello spavento”

(Adnkronos) – Paura per Mario Adinolfi, ricoverato d’urgenza in ospedale dopo il rientro dall’Isola dei Famosi. Lo ha rivelato lui stesso attraverso la sua pagina social. “Primo giorno a Roma dopo 62 giorni di Honduras? Strepitoso esordio con nottata in ospedale. Niente di grave alla fine, ma un gran bello spavento”, ha scritto l’ex deputato Pd. Il giornalista ha poi spiegato che il ricovero è legato al forte stress fisico accumulato durante la permanenza nel reality: “Perdere decine di chili di peso, stressare il corpo per mesi e poi sottoporsi a un viaggio faticosissimo ha le sue controindicazioni, a quanto pare”, si legge nel post..

Mario Adinolfi, arrivando secondo in finale, nella sua partecipazione all’Isola dei Famosi 2025, ha perso circa 26 chili. La sua perdita di peso è stata una delle cose più notate durante la sua permanenza sull’isola, e sicuramente ha contribuito a sottolineare le difficoltà fisiche legate alla vita sul reality, dove il cibo scarseggia e le prove di resistenza sono molto impegnative. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)