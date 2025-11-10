16 C
Firenze
lunedì 10 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Mario e Fulvio, chi sono gli imprenditori toscani dell’elicottero caduto a Badia Tebalda

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – L’elicottero Augusta Westland, con a bordo due imprenditori toscani, precipitato domenica 9 novembre mentre sorvolava le alture di Borgo Pace (Pesaro-Urbino) e Badia Tebalda (Arezzo), al confine tra Marche e Toscana, non era solo un mezzo di trasporto: era il simbolo di una passione condivisa, di un legame consolidato negli anni.  

Mario Paglicci e Fulvio Casini erano uomini diversi per età e professione, ma uniti dall’amore per il volo, dall’avventura e dalla voglia di vivere momenti di leggerezza. La tragedia che li ha coinvolti li racconta come persone coraggiose, determinate e capaci di affrontare la vita con curiosità e spirito libero, fino all’ultimo momento. 

Mario Paglicci, 77 anni, noto imprenditore orafo di Arezzo, da oltre mezzo secolo è alla guida della Gimar, azienda di famiglia che ha conquistato mercati internazionali con gioielli distintivi e originali. Oltre all’oreficeria, la sua galassia di imprese spazia dalla moda agli smaltimenti di rifiuti elettronici, con una gestione che coniuga creatività e rigore imprenditoriale. 

Ma al di là del lavoro, Paglicci coltivava una passione: il volo. Domenica 9 novembre aveva deciso di trascorrere qualche ora tra i cieli con un amico di lunga data, condividendo un’esperienza che combinava libertà e meraviglia dei paesaggi. Quando l’elicottero ha subito un’avaria, Paglicci sarebbe riuscito a inviare un messaggio alla famiglia per segnalare il guasto, mostrando lucidità e presenza di spirito anche in un momento critico.  

Fulvio Casini, 67 anni, di Sinalunga (Siena), è un imprenditore immobiliare, alla guida della Marta Immobiliare, che ha dedicato la sua vita alla costruzione e gestione di progetti immobiliari locali, con una reputazione di serietà e competenza. Amante del volo, Casini condivideva con Paglicci la passione per i cieli e le esperienze sopra le nuvole. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
16 ° C
17.9 °
15.3 °
58 %
1.5kmh
0 %
Lun
16 °
Mar
17 °
Mer
18 °
Gio
17 °
Ven
18 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1467)ultimora (1359)sport (65)demografica (43)attualità (19)campionato (14)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati