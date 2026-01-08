2.5 C
Firenze
giovedì 8 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Marito accoltella la moglie, lei fugge gettandosi dalla finestra a Ventimiglia

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Una giovane donna è rimasta gravemente ferita questa mattina a Ventimiglia, in corso Genova, al termine di un’aggressione avvenuta all’interno dell’abitazione. L’allarme è scattato alle 11.11. Secondo le prime informazioni, la donna sarebbe stata accoltellata dal marito, un uomo di 65 anni. Nel tentativo di sottrarsi all’aggressione, si sarebbe poi gettata dalla finestra di casa. 

L’impatto le ha provocato politraumi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e le forze dell’ordine. Considerata la gravità delle condizioni, è stato disposto il trasferimento in elicottero: la donna è stata trasportata con il Grifo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Le indagini sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e accertare le responsabilità. L’uomo è a disposizione degli inquirenti. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
2.5 ° C
3.2 °
0.7 °
73 %
0.8kmh
96 %
Gio
4 °
Ven
10 °
Sab
8 °
Dom
8 °
Lun
8 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (806)ultimora (749)Eurofocus (28)demografica (20)carabinieri (12)Eugenio Giani (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati