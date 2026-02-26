18.4 C
Firenze
giovedì 26 Febbraio 2026
Mark Zuckerberg con la moglie alla sfilata di Prada a Milano, prove di accordo su occhiali Ai – VIDEO

(Adnkronos) – Il ceo di Meta, Mark Zuckerberg e la moglie Priscilla Chan, sono stati ospiti alla sfilata autunno-inverno 2026/27 di Prada, presentata nel pomeriggio di oggi, giovedì 26 febbraio, negli spazi di Fondazione Prada, a Milano (VIDEO).  

I due sono stati avvistati in prima fila seduti tra il presidente esecutivo di Versace, Lorenzo Bertelli e l’ad del gruppo Prada, Andrea Guerra. Una presenza che pare confermare così i rumors su un possibile accordo con EssilorLuxottica per gli occhiali Ai a marchio Prada. Nel backstage dello show, interpellata sulla possibilità di un’intesa con Meta, Miuccia Prada ha risposto: “Forse, chissà”.  

