Marracash, le accuse contro i Ferragnez: “La vera truffa è il loro amore”

(Adnkronos) – “La vera truffa è la storia d’amore”, così Marracash ha espresso la sua opinione sulla relazione, ormai conclusa, tra Chiara Ferragni e Fedez. Il rapper, protagonista del podcast ‘Fuori dalla bolla’, in collaborazione con Francesco Oggiano, ha parlato anche dello scandalo Pandoro-gate che ha coinvolto l’imprenditrice digitale, definendolo “too much”. Marracash, all’anagrafe Fabio Bartolo Rizzo, sta dominando da settimane le classifiche dopo l’uscita del suo ultimo album dal titolo ‘È finita la pace’. Nel podcast ‘Fuori dalla bolla’, il rapper ha parlato senza filtri di ciò che pensa della relazione tra Chiara Ferragni e Fedez, conclusa con la sentenza di separazione pronunciata in tribunale. “Io trovo che la cosa più brutta al di là della truffa vera e monetaria, i panettoni, i bambini… Ma la truffa lì era la storia d’amore. La loro relazione era la vera truffa, che poi era alla base di tutto quel meccanismo lì”, ha detto Marracash. E poi ha spiegato: “Io trovo quella cosa lì criminale. Trovo che vendere ai ragazzi, un concetto di amore che non esiste sia sbagliato. Quindi quando tu basi tutto il tuo business su vendermi una famiglia perfetta che poi la gente sogna di avere, e che non ha perché non esiste nella realtà, non è neanche la loro… lo sappiamo tutti. Quella cosa è un tipo di criminalità subdola, che non ha a che fare con i soldi, e che però a me personalmente indigna”. E sullo scandalo del pandoro-gate, il rapper ed ex fidanzato di Elodie, ha detto: “L’ultimo scandalo per cui si è indignata la gente è il caso di Chiara Ferragni. A me viene da dire che ormai è too much. Fosse stata un uomo ci sarebbe stato questo accanimento? Non l’ha pagata un po’ troppo anche in quanto donna? Magari mi sbaglio”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)