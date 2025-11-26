10.5 C
Firenze
mercoledì 26 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Marras (Toscana): “Evidente la carenza strutturale di finanziamenti alla sanità”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – In Toscana “è evidente come il soccorso di bilancio”, ossia la necessità di stanziamento di fondi aggiuntivi “sia importante. Questo testimonia le carenze strutturali del finanziamento alla sanità pubblica in Italia”. Così Leonardo Marras, assessore allo Sviluppo economico e turismo della Regione Toscana, alla terza delle 4 giornate del Forum Risk Management di Arezzo. Un evento che “abbraccia il tema della sanità da più punti di vista”, sottolinea.  

Intervenendo sull’importanza che il settore delle scienze della vita ha in Toscana dal punto di vista industriale, l’assessore spiega che “i grandi fornitori” del settore “nella nostra regione trovano spazio su più fronti, non solo quello farmaceutico, ma anche quello dei dispositivi elettromedicali”. Sono “settori ad alto valore aggiunto che vedono la Toscana ai più avanzati livelli sul piano nazionale. E’ molto interessante anche notare il fatto che in questa regione ci sia un peso specifico degli investimenti in ricerca e sviluppo mediamente più alto che altrove. La sanità pubblica, che in Toscana ha un modello veramente originale – evidenzia – è stata capace negli anni di costruire anche un terreno fertile per attrarre anche produzioni di alto livello, che si abbina alla presenza di altrettanto rilevanti centri di ricerca universitari”.  

Compito della sanità è garantire servizi per la “salute dei cittadini – rimarca Marras – ma è anche qualcosa di più e merita tutta l’attenzione che deve esserle rivolta. Ecco perché noi continuiamo a parlare delle questioni che afferiscono al finanziamento adeguato della sanità pubblica a livello nazionale: senza di esso – conclude – è difficile difendere e presidiare anche tutto questa realtà”. 

salute

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
10.5 ° C
11.8 °
9.6 °
57 %
5.4kmh
40 %
Mer
9 °
Gio
9 °
Ven
10 °
Sab
12 °
Dom
10 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1551)ultimora (1450)sport (54)demografica (47)attualità (30)Regione Toscana (23)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati