Marsilio: “Città sostenibili? Senza collegamenti restano uno slogan”

(Adnkronos) – Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha partecipato ieri mattina, insieme agli altri presidenti delle Regioni italiane, all’evento istituzionale svolto a Palazzo Ducale alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nell’ambito della quarta edizione del Festival L’Italia delle Regioni in corso a Venezia. Nel pomeriggio, Marsilio ha poi coordinato il tavolo tematico “Territori e Città più sostenibili”, ospitato nella Scuola Grande di San Giovanni Evangelista, dove si è confrontato con rappresentanti del Governo, del mondo accademico e istituzionale su uno dei temi più strategici per lo sviluppo futuro del Paese. Hanno preso parte al tavolo, tra gli altri, Paola Severino, presidente della Scuola Nazionale dell’Amministrazione, e Alessandro Balducci, professore di Pianificazione e Politiche urbane al Politecnico di Milano, che ha introdotto i lavori. “Il conseguimento degli obiettivi della sostenibilità deve sempre tenere conto delle specificità economiche e sociali dei territori – ha dichiarato Marsilio – altrimenti si rischia di imporre modelli astratti e impraticabili, che finiscono per allontanare cittadini e imprese da una sfida che invece deve essere condivisa e partecipata. Solo attraverso un confronto serio e pragmatico tra istituzioni, territori e mondo produttivo possiamo costruire soluzioni sostenibili che siano realistiche, efficaci e socialmente accettabili”. Il presidente ha inoltre evidenziato l’urgenza di investire nelle infrastrutture materiali e immateriali: “Per rendere davvero sostenibili i territori, soprattutto quelli che oggi non lo sono, servono collegamenti e connessioni: ferrovie, strade, autostrade, reti digitali. Sono queste le infrastrutture che rappresentano la vera sfida per ridurre le distanze e colmare il divario tra i territori più sviluppati e quelli marginali. Senza questo, la sostenibilità resta una parola vuota”. A margine dei lavori, Marsilio ha fatto visita anche allo stand della Regione Abruzzo, allestito all’interno del Villaggio delle Regioni in Campo San Polo, spazio dedicato alla promozione del territorio abruzzese e delle sue eccellenze produttive, culturali e turistiche. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)