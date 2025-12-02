11.2 C
Firenze
martedì 2 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Martignano (Montesino): “Dialogo imprese-istituzioni decisivo per futuro”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “L’Assemblea Generale di Alis è sempre un momento strategico di confronto tra le imprese e un’occasione per rafforzare quel network che negli ultimi anni sta unendo non solo gli operatori della logistica, ma anche tutte le aziende italiane che da essa dipendono”. Lo ha dichiarato Andrea Martignano, amministratore delegato di Montesino Associates SpA, a margine dell’Assemblea Generale Alis presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma. 

“Il vero obiettivo della giornata è favorire un dialogo più efficace e costruttivo tra mondo produttivo e istituzioni, perché sono proprio le scelte normative e operative a determinare l’impatto reale sul settore. Un confronto continuo e aperto è fondamentale per portare avanti le istanze delle imprese italiane.” 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
11.2 ° C
11.8 °
9.9 °
68 %
0.5kmh
40 %
Mar
11 °
Mer
13 °
Gio
12 °
Ven
12 °
Sab
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1474)ultimora (1376)demografica (51)sport (47)attualità (33)Regione Toscana (20)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati