Martina Colombari dopo Ballando: “Tre risonanze magnetiche e un’ecografia”

REDAZIONE
(Adnkronos) – Tre risonanze magnetiche e un’ecografia. Martina Colombari, dopo l’esperienza a Ballando con le stelle, si è sottoposta a una serie di controlli medici per verificare le condizioni fisiche messe a dura prova dal programma. 

A raccontarlo è stata la stessa attrice attraverso alcune Instagram stories dove ha spiegato di aver effettuato “tre risonanze magnetiche e un’ecografia”, precisando però “post Ballando con le stelle, ma ne è valsa la pena”. Una conferma che rifarebbe il percorso nel dance show di Rai 1, senza alcun rimpianto, nonostante le difficoltà. 

In un’altra stories, Colombari ha poi scherzato col medico, elencando con ironia i problemi fisici riscontrati: “Come mi hai trovata? Col menisco, con la caviglia, popliteo”, ha detto l’ex concorrente, che si è classificata quinta in coppia con Luca Favilla. 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

