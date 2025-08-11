35.5 C
Firenze
lunedì 11 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Martina Colombari nel cast di ‘Ballando con le stelle’, l’annuncio con le…capre

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Martina Colombari entra ufficialmente nel cast di ‘Ballando con le stelle’. Come per i precedenti annunci, anche questo è arrivato con un video ironico, postato sul profilo Instagram del programma.  L’attrice ed ex Miss Italia ha scelto un’ambientazione insolita per comunicare la sua partecipazione nel dance show di Rai 1, in partenza dal 27 settembre. Immersa nel verde della campagna, Colombari si rivolge con grande entusiasmo a un ‘pubblico’ a quattro zampe. “Siete pronte a venire con me a Ballando con le stelle?”, dice la concorrente rivolgendosi a un gregge di capre.   Il nome di Martina Colombari va ad aggiungersi agli altri concorrenti annunciati i giorni scorsi. Nel cast sono stati confermati al momento anche la signora Coriandoli/Maurizio Ferrini, Rosa Chemical, Francesca Fialdini, Andrea Delogu, Marcella Bella e Barbara D’Urso.  —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
35.5 ° C
36.1 °
33.5 °
37 %
3.1kmh
0 %
Lun
34 °
Mar
39 °
Mer
40 °
Gio
38 °
Ven
35 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Eugenio Giani (15)carabinieri (14)Pisa Sporting Club (12)vigili del fuoco (11)amichevole (10)calciomercato (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati