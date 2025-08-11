Martina Colombari nel cast di ‘Ballando con le stelle’, l’annuncio con le…capre

(Adnkronos) –

Martina Colombari entra ufficialmente nel cast di ‘Ballando con le stelle’. Come per i precedenti annunci, anche questo è arrivato con un video ironico, postato sul profilo Instagram del programma. L’attrice ed ex Miss Italia ha scelto un’ambientazione insolita per comunicare la sua partecipazione nel dance show di Rai 1, in partenza dal 27 settembre. Immersa nel verde della campagna, Colombari si rivolge con grande entusiasmo a un ‘pubblico’ a quattro zampe. “Siete pronte a venire con me a Ballando con le stelle?”, dice la concorrente rivolgendosi a un gregge di capre. Il nome di Martina Colombari va ad aggiungersi agli altri concorrenti annunciati i giorni scorsi. Nel cast sono stati confermati al momento anche la signora Coriandoli/Maurizio Ferrini, Rosa Chemical, Francesca Fialdini, Andrea Delogu, Marcella Bella e Barbara D’Urso. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)