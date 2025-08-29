27.7 C
Firenze
venerdì 29 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Martina Nasoni dopo il trapianto di cuore: “Il tuo addio è diventato il mio inizio”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Il mio grazie più grande va a chi mi ha donato il cuore”, così Martina Nasoni, ex vincitrice del Grande Fratello, torna sui social e racconta di essersi sottoposta a un trapianto di cuore.  Martina Nasoni ha emozionato il pubblico quando, raccontò la sua battaglia contro una cardiomiopatia per la prima volta durante la sua partecipazione al reality show di Canale 5. La sua storia ispirò anche il singolo sanremese ‘La ragazza con il cuore di latta’, scritto da Irama.  “In questi giorni sto toccando con mano la fragilità e la forza della vita”, scrive Martina, in un lungo post condiviso su Instagram, e prima di ogni cosa ringrazia l’equipe di medici dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per “aver guidato questo viaggio con competenza e cuore”.   Martina definisce il suo percorso un vero e proprio “miracolo”. Parole piene di gratitudine quelle che l’ex gieffina dedica al suo donatore: “Non conosco il tuo nome, ma porto la tua storia dentro di me. Il tuo addio è diventato il mio inizio: una morte che ha acceso una vita. A te e alla tua famiglia, che nel dolore ha scelto la generosità, devo ogni battito. Prometto di onorare questo dono: vivrò con gratitudine, cura, rispetto. Ogni passo che farò, ogni risata che tornerà, ogni traguardo che arriverà, saranno anche tuoi”.  Martina non è ancora pronta a tornare sui social con assidua frequenza: “Il percorso è ancora lungo, ma voi tutti, sappiate, che state illuminando il mio cammino. Vi ringrazio e vi abbraccio immensamente”.  —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
27.7 ° C
28.4 °
26.3 °
51 %
2.7kmh
48 %
Ven
26 °
Sab
21 °
Dom
27 °
Lun
29 °
Mar
27 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

vigili del fuoco (16)Pisa Sporting Club (12)Gaza (12)incendio (12)arresto (11)carabinieri (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati