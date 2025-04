Martino Caldarelli trovato morto in un laghetto, fermata una coppia

(Adnkronos) – E’ stato trovato morto Martino Caldarelli. L’uomo, 48 anni, di Isola del Gran Sasso (Teramo), era uscito da casa alle 14.30 dello scorso 11 aprile e da allora se ne erano perse le tracce. Da quel pomeriggio sembrava svanito nel nulla. Inutili le ricerche, coordinate dai carabinieri di Teramo. Il suo corpo è stato ripescato nella notte tra martedì 15 e mercoledì 16 aprile in un laghetto artificiale. Sul cadavere diverse coltellate. Sarebbe stato ucciso lo stesso giorno della sparizione, da una coppia che è stata rintracciata ieri pomeriggio dai carabinieri di Teramo e che ora è rinchiusa nel carcere di Castrogno a Teramo con l’accusa di omicidio. I due, quel giorno, l’avrebbero attirato in un’abitazione a Corropoli (Teramo) nel tentativo di farsi dare dei soldi e la sua macchina ma lui si sarebbe opposto e sarebbe stato ucciso durante una colluttazione. Pugnalato a ripetizione. Cardarelli era un falegname e ultimamente non lavorava perché si occupava della madre malata, a cui era legatissimo. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)