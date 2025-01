Marylin Manson, cadono le accuse di violenza domestica

(Adnkronos) –

Marilyn Manson non dovrà affrontare processi per una serie di aggressioni sessuali e violenze domestiche delle quali era stato accusato. Lo ha stabilito ieri, 24 gennaio, il pubblico ministero della contea di Los Angeles, dopo quattro anni di indagini. Il musicista, al secolo Brian Warner, era stato indagato dal dipartimento dello sceriffo della contea di Los Angeles nel 2021 dopo che diverse donne si erano fatte avanti denunciando presunti abusi. Tra le accusatrici anche l'attrice Evan Rachel Wood, con la quale Marilyn Manson ha avuto una relazione durata fino al 2010, e tra le prime a puntare il dito contro il cantante. I due si erano conosciuti nel 2006, quando lui aveva 37 anni e lei 18. Il procuratore distrettuale Nathan Hochman ha spiegato in un comunicato stampa che le accuse di violenza domestica non cadono in prescrizione e che i pubblici ministeri non ritengono di poter provare le accuse di stupro oltre ogni ragionevole dubbio. "Riconosciamo e plaudiamo al coraggio e alla resistenza delle donne che si sono fatte avanti per denunciare e condividere le loro esperienze, e le ringraziamo per la collaborazione e la pazienza con le indagini – si legge nel comunicato -. Pur non potendo formulare accuse in questa vicenda, riconosciamo che la forte difesa delle donne coinvolte ha contribuito a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle sfide che devono affrontare le sopravvissute agli abusi domestici e alle violenze sessuali". Inoltre, spiega il procuratore, "elogiamo loro anche per aver dato un importante contributo all'estensione dei termini di prescrizione per il perseguimento degli abusi domestici a livello locale e nazionale. Grazie ai loro sforzi, le vittime di violenza domestica hanno più voce in capitolo nel nostro sistema di giustizia penale e gli uffici giudiziari di tutto il Paese dispongono di strumenti migliori per ritenere gli autori di abusi domestici responsabili delle loro azioni". L'avvocato di Manson, Howard King, in una nota, si è detto "molto soddisfatto" del fatto che, "dopo un esame approfondito e incredibilmente lungo di tutte le prove reali, il procuratore distrettuale abbia concluso ciò che sapevamo e abbiamo espresso fin dall'inizio: Brian Warner è innocente". Evan Rachel Wood aveva lanciato contro Marilyn Manson le accuse più pesanti, sostenendo di essere stata aggredita per la prima volta dal cantante durante una scena di sesso simulato sul set del video musicale di 'Heart Shaped Glasses' nel 2007. Marilyn Manson, stando alla testimonianza dell'attrice di 'Westworld', avrebbe continuato a esercitare su di lei un'influenza per anni.