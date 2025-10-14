22.6 C
Massacro del Circeo, 50 anni dopo Angelo Izzo si laurea in legge

(Adnkronos) – A cinquant’anni dal massacro del Circeo e a venti dal delitto di Ferrazzano, Angelo Izzo si è laureato. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, l’autore – insieme a Gianni Guido e Andrea Ghira – del delitto costato la vita nel 1975 alla 19enne Rosaria Lopez e, nel 2005, dell’uccisione di Maria Carmela Linciano e Valentina Maiorano, questa mattina è diventato dottore in Giurisprudenza con il punteggio di 92 su 110.  

Davanti ai professori dell’università Roma Tre, tra i quali il relatore Paolo Alvazzi Del Frate, che per l’occasione lo hanno raggiunto nel carcere di Velletri dove è detenuto, il settantenne Izzo ha discusso la tesi dal titolo ‘Il lato oscuro dell’illuminismo giuridico’.  

“Ho sentito il mio assistito, orgoglioso per una laurea che rappresenta una forma di risocializzazione e riscatto personale – racconta all’Adnkronos l’avvocato Rolando Iorio, che da oltre 15 anni difende Angelo Izzo – Sono convinto che al termine di questo lungo percorso di studi, possa avere compreso ancora di più i grandissimi errori che ha commesso”. (di Silvia Mancinelli) 

cronaca

