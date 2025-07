Massiccio attacco russo a Kiev, 2 morti e 14 feriti

(Adnkronos) – Kiev ancora nel mirino. Almeno due persone sono morte e 14 sono rimaste ferite in attacchi russi con droni e missili, che nella notte hanno colpito la capitale ucraina come riporta The Kyiv Independent. “Purtroppo registriamo due decessi – ha scritto Tymur Tkachenko, capo dell’amministrazione militare della città -. Queste persone sono state uccise dai russi. E’ una perdita terribile”. Testimonianze da Kiev raccontano di esplosioni, avvertite per molte ore nella notte, con la difesa aerea attivata per rispondere agli attacchi. “Il massiccio attacco è andato avanti per quasi dieci ore – ha scritto su Telegram Mykola Kalashnyk, a capo dell’amministrazione militare della regione -. Il nemico ha utilizzato droni e missili contro insediamenti pacifici”. Il sindaco della capitale, Vitali Klitschko, ha riferito di incendi divampati in palazzi nelle zone di Shevchenkivskyi e Darnytskyi che hanno interessato anche una stazione di servizio. Nel distretto di Podilskyi, ha denunciato il sindaco, risulta “quasi completamente distrutta” una struttura sanitaria. Secondo le notizie del Kyiv Independent due persone sono rimaste ferite anche a Kherson a causa di attacchi con droni. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)