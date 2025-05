Massimo Ferrero chi è, l’imprenditore oggi a Belve: esordi, vita privata e vicende giudiziarie

(Adnkronos) –

Massimo Ferrero sarà ospite oggi, martedì 27 maggio, a Belve. Dalla vicenda giudiziaria nella quale venne arrestato nel 2021 al suo sogno più grande, quello di comprarsi “la Roma”. L’ex presidente della Sampdoria offre un’intervista divertente, ma che attraverso le domande di Fagnani racconta anche in profondità le mille sfaccettature del ‘Gatto di Testaccio’ che di sé dice: “So’ un riccio, si me dai fastidio te puncico. So’ invidiatissimo, a 70 anni vado ancora de moda””. Massimo Ferrero è un produttore cinematografico e imprenditore italiano. È nato il 5 agosto del 1951 a Roma e dopo aver raggiunto la maggior età ha iniziato a lavorare come segretario di produzione e factotum di Agostino Pane. Nel 1983 raggiunge la qualifica di organizzatore generale prima e produttore esecutivo successivamente come nel film Ultrà di di Ricky Tognazzi, nel quale interpreta anche un piccolo cameo. Nel 1998 fonda la casa di produzione Blu Cinematografica, che tuttavia non ottiene il successo desiderato. Con il Ferrero Cinemas Group gestisce circa 30 sale nel centro di Roma, tra i quali lo storico teatro Adriano. Ferrero si è sempre dichiarato un grande appassionato di calcio, in particolare tifoso della Roma, e ospite a Belve ha ammesso: “Il mio sogno era comprarmi la Roma”. Nel 2014 acquista la Sampdoria a titolo gratuito da Edoardo Garrone. Francesca Fagnani proprio sui 7 anni da presidente della Sampdoria dice: “È stato uno dei presidenti più odiati dal popolo blucerchiato”. “Non hanno mai accettato la mia romanità. Sono andato via, ho detto ‘mi rimpiangerete’. E ora mi rimpiangono davvero” replica Ferrero. Nel 2021 venne arrestato, con l’accusa di reati societari e bancarotta fraudolenta, (e poi prosciolto nel 2024). A Francesca Fagnani, Ferrero confessa: “Hanno voluto fermarmi. Non ci credevo, mi è crollato il mondo. Ai miei figli, per proteggerli, ho detto che era tutto un film”. Nella stessa vicenda fu coinvolta anche sua figlia Vanessa, “si è sentito responsabile?” domanda Fagnani: “No, perché non sono responsabile delle cazzate degli altri”. Il 30 maggio 2023, dopo 9 anni di presidenza, Ferrero lascia la Sampdoria e viene annunciato il passaggio della storica società genovese nelle mani di Andrea Radrizzani Matteo Manfredi. Oggi Ferrero conduce la trasmissione ‘Non solo Sport’ su Radio Cusano. Massimo Ferrero si è sposato due volte. Con Paola, il nome della prima moglie, Ferrero è diventato papà di due figlie: Vanessa e Michela. Successivamente conosce e si innamora di Laura Sini e dalla loro unione è nata la figlia Emma. Dopo la fine del secondo matrimonio, Massimo Ferrero ha conosciuto Manuela Ramunni, che oggi è la sua attuale compagna. Dal loro amore sono nati due figli: Rocco Contento e Oscar. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)