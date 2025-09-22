23.8 C
Massimo Ranieri, fake news sulla morte. La figlia: “Vergogna, mio padre sta bene”

(Adnkronos) –
La falsa notizia della morte di Massimo Ranieri ha avuto talmente tanta risonanza da portare la figlia del cantante, Cristiana Calone, a intervenire sui social per chiarire che l’artista napoletano sta bene. “La notizia della morte di mio padre che gira sui social è fake. Massimo Ranieri sta bene”, ha scritto la donna sui social network. E poi ha aggiunto: “Chi continua a mettere queste notizie false per avere un tornaconto si dovrebbe solo che vergognare”. Tanti i messaggi di solidarietà sia sul profilo di Cristiana Calone sia su quello dello stesso Massimo Ranieri. “Lunga vita all’immenso Massimo”, scrivono i fan.  —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

