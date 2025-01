MasterChef, con la prima Red mystery box s’infiammano i fornelli

(Adnkronos) – A MasterChef Italia s’infiammano i fornelli. Dopo essersi conosciuti e ‘studiati’, dopo i colpi di scena degli episodi precedenti e i primi cuochi amatoriali eliminati, chi rimane in gara inizia a giocare seriamente. E così, nei nuovi episodi in onda oggi giovedì 2 gennaio 2025 – in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now – tutti capiranno che l’attenzione deve essere sempre altissima. I giudici – Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli – che ancora faticano a trovare negli occhi degli aspiranti chef quel ‘fuoco’ che occorre per la gara, porteranno in cucina la prima ‘Red Mystery Box’ di stagione: rosso proprio come il pericolo di poter subito abbandonare la gara, in un Pressure Test immediato che vedrà impegnati i peggiori della prova. A incombere, sulla Masterclass, anche la presenza delle due ‘riserve’ Sara e Pino che guarderanno i cuochi in gara con la speranza di poterli sostituire il prima possibile ed entrare ufficialmente nella classe. Il rosso sarà dunque il colore dominante della serata, non solo quello del pericolo ma anche quello dell’amore: la Masterclass si trasferirà nel suggestivo Parco delle Terme di Boario per una romantica prova in esterna che celebrerà l’amore in tutte le sue forme. I cuochi verranno come sempre divisi in due brigate, e a giudicare il loro operato ci saranno coppie innamoratissime che festeggiano alle Terme i rispettivi anniversari di matrimonio. Chi uscirà dai festeggiamenti col cuore infranto sarà atteso dal secondo Pressure Test della serata, che porterà una ventata di sapori esotici e internazionali…Chi tra gli aspiranti chef dovrà uscire dalla classe e abbandonare per sempre il grembiule bianco di MasterChef Italia? —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)