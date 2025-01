MasterChef Italia, stasera 23 gennaio la prova con Massari: tutte le anticipazioni

(Adnkronos) –

MasterChef Italia torna stasera, giovedì 23 gennaio, in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now, con un nuovo appuntamento. Per i cuochi amatoriali in gara arriva uno degli scogli tradizionalmente più temuti da tutte le Masterclass, la prova di pasticceria: gli ospiti dei giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli saranno infatti il ‘maestro dei maestri pasticceri italiani’ Iginio Massari e l’imprenditrice e Pastry Chef Debora Massari, sua figlia. Sotto l’occhio vigile dei Massari, gli aspiranti chef del cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy troveranno prima una ‘Golden Mystery Box’ in cui dovranno dimostrare capacità tecniche di taglio e creatività nella farcitura di un panettone gastronomico; quindi si butteranno a capofitto sulla pasticceria con l’Invention Test per il quale si cimenteranno con la preparazione di un dolce a dir poco ‘scenografico’. Per i componenti della classe saranno due prove insidiose e complicate, e anche stavolta la prova di pasticceria riuscirà a sparigliare le carte. A seguire, sempre negli episodi di stasera alle 21.15, arriverà una prova in esterna davvero infuocata all’interno del comune di Pontremoli, in provincia di Massa Carrara. Il paesaggio della cittadina della Lunigiana, da secoli divisa tra le fazioni di San Geminiano e San Nicolò che si sfidano ogni anno realizzando immensi falò, accoglierà altre due fazioni, la brigata rossa e la brigata blu, impegnate a cucinare sui ‘testi’, delle ‘pentole’ in ghisa da appoggiare sulla brace tipiche della tradizione culinaria locale. A giudicare il loro operato e il loro tuffo nella cucina della Lunigiana venticinque espertissimi ristoratori della zona. La brigata che non si dimostrerà all’altezza dovrà tornare in studio per affrontare un ‘Pressure Test’ tutt’altro che usuale. Nel frattempo, prosegue l’appuntamento quotidiano con ‘MasterChef Magazine’ la rubrica dedicata agli amanti della cucina in cui i cuochi amatoriali in gara quest’anno si alternano a chef già affermati per parlare di food e realizzare ricette dal tema sempre differente. Nelle prossime puntate, i telespettatori potranno assistere al ritorno tra i fornelli di Settimino Difonzo, amatissimo concorrente della tredicesima edizione di ‘MasterChef Italia’, e di Carmine Gorrasi, finalista dell’undicesima edizione, impegnati in una divertente cucinata di coppia; non mancheranno ancora Eleonora Riso, vincitrice in carica, insieme al suo braccio destro nonché compagno d’avventura Niccolò Califano, alle prese con una ricetta basata sugli ingredienti che permetteranno loro di fare un viaggio nei ricordi della loro esperienza nel cooking show. E ancora, lo Chef Barbieri tornerà in cattedra per testare le capacità di Deborah Meloni, cuoca amatoriale in gara nella tredicesima edizione; infine Francesca Filippone, concorrente della dodicesima edizione, aprirà le porte del suo ristorante nella Tenuta Pakravan Papi, in Toscana, per raccontarci come è cambiata la sua vita dopo ‘MasterChef Italia’. Anche quest’anno si rinnova l’impegno di tutto il mondo ‘MasterChef Italia’ in tematiche di sostenibilità ambientale e sociale, promuovendo il consumo consapevole ed ecosostenibile, rispettando l’ambiente e non sprecando risorse alimentari. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)