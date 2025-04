Matilde Brandi: “Sposerò Francesco. Angela Melillo? Non la riconosco più, è manipolata”

(Adnkronos) –

Matilde Brandi e il compagno Francesco Tafanelli hanno deciso la data delle nozze. Ospite di Monica Setta a ‘Storie di donne al bivio’, la showgirl, reduce dalla partecipazione a ‘Ne vedremo delle belle’, ha rivelato che i due si sposeranno a Roma il 26 gennaio del 2026. “Ci dovevamo sposare il 10 novembre ma abbiamo cambiato data scegliendo il giorno del compleanno di Francesco”, ha rivelato Matilde Brandi a Monica Setta nella puntata di ‘Storie di donne al bivio’ che andrà in onda, sabato 19 aprile, alle 15 su Rai 2. Dalla precedente relazione con l’imprenditore Marco Costantini, Matilde Brandi ha avuto le gemelle, Aurora e Sofia, nate nel 2006: “Per me è il primo si perché con il padre delle mie gemelle non mi sono mai sposata” ha aggiunto la ballerina. La showgirl ha ricordato il primo incontro con il suo futuro marito: “Fu Manila Nazzaro a presentarmi Francesco che fin dalla prima passeggiata notturna a Castel Sant’Angelo due anni fa mi chiese di sposarlo”. Matilde Brandi è stata una delle protagoniste di ‘Ne vedremo delle belle’, lo show di Carlo Conti che si è concluso sabato 12 aprile con la vittoria di Lorenza Mario. Per giorni si è parlato di una possibile rottura con l’amica e collega

. A Monica Setta, Matilde Brandi ha svelato alcuni dettagli: "Ci siamo allontanate per terze persone che ci affiancavano sul lavoro" ha detto "ma io non riconosco più Angela, è come se fosse mal consigliata o manipolata. La vecchia amica affettuosa e solidale non esiste più".