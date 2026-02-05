10.9 C
giovedì 5 Febbraio 2026
Matri poeta per Federica Nargi: la poesia in rima baciata per i suoi 36 anni

(Adnkronos) –
Si firma ironicamente come Alessandro Manzoni ma è ‘solo’ Alessandro Matri l’autore della poesia in rima baciata dedicata a Federica Nargi che oggi, giovedì 5 febbraio, compie 36 anni.  

L’ex calciatore ha scelto i social per celebrare il compleanno della compagna con un carosello di immagini che ripercorrono i 17 anni di storia d’amore che li legano. “Ecco ci risiamo, è il tuo compleanno, mo che ci inventiamo”, ha esordito così l’ex calciatore dando il via a una poesia dal tono affettuoso e ironico in cui racconta con amore e rispetto il loro rapporto.  

 

Il testo è una vera e propria dichiarazione d’amore: “Chiedo all’intelligenza artificiale ma che ne sa lei di quanto sei speciale. Mi devo impegnare, perché tu mi hai insegnato ad amare, ridiamo e litighiamo ma sempre a far pace noi finiamo. Perché noi siamo un macello, ma alla fine questo è il bello. Più che una poesia sembra uno stornello ma non mi viene il ritornello. Alla fine ci rinuncio e le solite parole ti pronuncio ‘tanti auguri amore mio'”. 

Una poesia piena d’amore che ha lasciato senza parole l’ex velina: “E vabbè mi stupisci ancora, grazie amore”, ha commentato Nargi.  

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

