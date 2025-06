Matrimonio e proteste a Venezia, Jeff Bezos “amareggiato”

(Adnkronos) – “Amareggiato”. Cosi descrivono Jeff Bezos coloro che hanno avuto modo di parlare con lui a proposito delle proteste inscenate contro la sua presenza a Venezia. “Non capisco…”, avrebbe ripetuto più volte sconsolato il fondatore di Amazon ai suoi interlocutori. Bezos, secondo quanto risulta all’Adnkronos, per tutto il pomeriggio di ieri è stato informato dell’andamento della manifestazione indetta dai cosiddetti comitati ‘no Bezos’. E’ intanto l’ultimo giorno per Bezos e Lauren Sanchez nella laguna. Dopo la festa da ballo all’Arsenale, terminata a notte fonda, gli sposi fino a questa mattina alle 10 si sono riposati nel loro hotel Aman sul Canal Grande. In mattina con il mototaxi raggiungeranno l’isola di Murano per visitare un’antica vetreria e poi raggiungeranno l’isola di Torcello per un party con light lunch e bagno in piscina. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)