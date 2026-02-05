Mattarella al Villaggio olimpico: dal pranzo con gli atleti al regalo ricevuto dagli azzurri, la visita del presidente

(Adnkronos) – “Sono leggermente fuori età per le Olimpiadi e per il vero anche da giovane non sarei mai stato selezionato. Però grazie di questo dono, lo conserverò non soltanto con affetto ma lo indosserò, se riesco a farlo. Ed è non soltanto significativo, è prezioso, perché è quello che vi accompagna in questi Giochi. E questo conferisce un grande valore per me”. Sergio Mattarella ha visitato in mattinata il Villaggio Olimpico di Milano, ringraziando così la delegazione azzurra per un regalo apprezzato e inaspettato durante la mattinata. Il Capo dello Stato, grande appassionato di sport, ci ha tenuto a salutare di persona il Team Italia alla vigilia della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Mattarella è arrivato al Villaggio Olimpico una manciata di minuti dopo mezzogiorno. Ad accoglierlo, nella sua visita istituzionale, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il presidente del Coni Luciano Buonfiglio e il presidente di Fondazione Milano Cortina 2026 Giovanni Malagò. Tra gli sportivi, presenti la campionessa azzurra di short track Arianna Fontana, portabandiera italiana nella cerimonia inaugurale di domani e tra le prime a dare il benvenuto al Capo dello Stato. “Ci siamo, state per cominciare. Naturalmente alla vigilia dell’apertura non posso non ricordare che per tutte voi e tutti voi che siete qui questo già è un grande successo” ha detto Mattarella agli azzurri.

“Essere stati selezionati, essere in squadra, prendere parte alle Olimpiadi è già un traguardo di estrema importanza, un successo autentico, importante”. Il Capo dello Stato ha sottolineato ancora una volta l’importanza di un valore come la pace, firmando il ‘Muro della Tregua Olimpica’ all’ingresso della struttura di Via Lorenzini. “Siete consapevoli di quanto state per fare, lo siete e vi auguro di ottenere i risultati migliori. Il primo risultato è appunto partecipare con tutti gli altri, con il valore dello sport che manda al mondo un messaggio di pace e serenità. Grazie per l’impegno che mettete, grazie in anticipo perchè certamente renderete onore al Tricolore, alla nostra bandiera, ai nostri colori. E in bocca al lupo”.

Mattarella ha visitato gli uffici e le residenze degli atleti, pranzando in seguito con gli azzurri nella mensa del Villaggio. Accanto a lui, Arianna Fontana e Pietro Sighel, altro azzurro dello short track. Il menù? Lasagna con zucca, pesce grigliato con verdure cotte a vapore e poi torta di mele e frutta. Il Capo dello Stato, che alloggia in un hotel fuori città, ha lasciato il Villaggio Olimpico alle 13:18. Nel pomeriggio, per lui, un po’ di riposo. Prima di un altro appuntamento da cerchiare in rosso nella sua seconda giornata milanese. La Cena di gala di questa sera organizzata dalla presidente del Comitato Olimpico Internazionale Kirsty Coventry, a cui parteciperanno anche molti Capi di Stato. (di Michele Antonelli)

