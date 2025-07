Mattarella: “Contro attese dell’umanità sparare su luoghi di preghiera e dove si distribuisce acqua”

(Adnkronos) – “Ci troviamo in un momento storico che è in pieno contrasto con desideri, aspirazioni e attese dell’umanità, in cui riemergono ombre che si pensava non dovessero avere più spazio, di chi ritiene di reintrodurre guerre di annessione territoriale che pensavamo appartenessero ai momenti oscuri, a tempi passati, o di ripristinare il dominio del più forte su coloro che sono più deboli e poter bombardare civili nelle loro case”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla cerimonia per il centenario della Campana dei caduti di Rovereto. “Si spara e si uccide sui luoghi di preghiera, dove si distribuisce acqua e pane, si colpiscono soccorritori, questo crea un contrasto radicale con le attese dell’umanità ma anche introduce una spirale di risentimento e di odio che genera altre violenze”, ha aggiunto Mattarella. Ci troviamo in “una condizione che esorta a rilanciare il messaggio partito da qui 100 anni fa, una condizione di speranza cui l’umanità aspira e che deve prevalere su quanto avviene e che crea disorientamento nella vita interna e anche nella vita quotidiana delle persone”, ha detto il capo dello Stato, dopo aver fatto riferimento ai conflitti in corso. Questa mattina Mattarella, al cimitero monumentale di San Leonardo, nel 40esimo della catastrofe della Val di Stava, ha deposto una corona e salutato i parenti delle vittime. Nella Val di Stava “non è stata la natura a uccidere”, la tragedia “è stata causata artificialmente dall’uomo. Vi sono state responsabilità delle imprese, incuria, mancata vigilanza delle autorità, a determinarla fu l’indifferenza al pericolo delle persone sulla base di una errata concezione dell’uomo e dell’ambiente, considerato risorsa da sfruttare e non come valore”, ha detto il presidente della Repubblica. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)