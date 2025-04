Mattarella dimesso da ospedale dopo operazione per impianto pacemaker

(Adnkronos) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stato dimesso dall’ospedale romano Santo Spirito, dove nella serata di martedì scorso era stato ricoverato per essere sottoposto a un intervento per l’impianto di un pacemaker. Subito dopo il ricovero del capo dello Stato, era stato chiarito che si trattava di un intervento programmato e che la situazione quindi non destava preoccupazione. Operato la sera stessa di martedì, alle 20, il presidente era rientrato subito nel reparto di cardiologia dove aveva trascorso una notte tranquilla. “Il presidente è totalmente asintomatico e in condizioni cliniche stabili”, era stato fatto sapere ieri. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)