Mattarella, gli auguri a Papa Francesco: “Giustizia ed equità imprescindibili per la pace”

(Adnkronos) – "Santità, sono lietissimo di porgerLe, a nome della Repubblica Italiana e mio personale, gli auguri più sentiti di buona e santa Pasqua". Inizia così il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella inviato a Papa Francesco in occasione della Pasqua. "Quest'anno tutte le Chiese cristiane celebreranno in una stessa data la festa più importante dell'anno liturgico. Tale coincidenza, fortemente simbolica, esorta alla ricerca del dialogo e dell'unità. Auspico che, associata al Giubileo della Speranza, la ricorrenza pasquale rechi conforto a comunità che in diversi continenti spesso vivono situazioni di conflitto o di pericolo – prosegue il capo dello Stato – Possa la memoria della Resurrezione ispirare anche quanti professano fedi diverse dal cristianesimo e i non credenti, affinché il perseguimento del bene comune sia ancorato ai valori di giustizia ed equità, imprescindibili per la pacifica convivenza e la prosperità dei popoli". "Nel rinnovarLe i più fervidi auspici di benessere personale, La prego, Santità, di accogliere i migliori auguri che il popolo italiano Le porge in occasione della Pasqua e dell'ormai prossima festività di san Giorgio. Con il grande affetto degli italiani e mio personale", conclude Mattarella. "Buona Pasqua a tutti voi. Che sia un giorno di serenità, speranza e felicità da condividere con le persone che amate. Un abbraccio sincero, ovunque voi siate". Lo scrive sui social Giorgia Meloni, postando una sua foto.