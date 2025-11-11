12.4 C
Firenze
mercoledì 12 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Mattarella, oggi la visita al Centro radar Enav di Ciampino

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha visitato questa sera il Centro radar Acc (Area control center) di Enav a Ciampino. Atterrato nello scalo romano, di ritorno dalla visita al Polo delle Nazioni Unite di Vienna, il Capo dello Stato ha raggiunto il Centro Radar, dove è stato accolto da Alessandra Bruni e Pasqualino Monti, rispettivamente presidente del Consiglio di amministrazione e amministratore delegato di Enav.  

Mattarella è stato, poi, condotto nella visita della sala operativa da Maurizio Paggetti, direttore delle operazioni, e da Amedeo Belli, responsabile del Centro Radar, che gli hanno illustrato le modalità di gestione del traffico aereo. Il presidente della Repubblica ha potuto conoscere da vicino la struttura operativa incaricata della gestione e del controllo del 66% dello spazio aereo nazionale, che si estende dal nord della Toscana al centro-sud Italia, includendo la Sardegna, fino alla Sicilia.  

Presso il Centro di Controllo d’Area di Roma, operano quasi 400 persone impegnate in attività tecnico operative, che garantiscono la sicurezza di oltre un milione di voli l’anno con picchi giornalieri che, in alta stagione, sfiorano i 4800 movimenti aerei giornalieri. 

 

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
12.4 ° C
14 °
11.6 °
79 %
3.1kmh
20 %
Mer
18 °
Gio
16 °
Ven
18 °
Sab
17 °
Dom
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1431)ultimora (1331)sport (55)demografica (45)attualità (23)Eugenio Giani (14)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati