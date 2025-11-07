16.7 C
Mattarella riceve Abu Mazen: “Ricostruire Gaza e creare due Stati nella regione”

(Adnkronos) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto oggi, venerdì 7 novembre, al Quirinale il presidente della Palestina, Mahmoud Abbas, universalmente noto come Abu Mazen. “Occorre procedere con grande concretezza per gli aiuti umanitari e la ricostruzione di Gaza e verso la creazione di due Stati nella regione” ha detto il Capo dello Stato all’incontro in cui era presente il sottosegretario di Stato agli Affari esteri e alla Cooperazione internazionale, Giorgio Silli. “Questi obiettivi passano attraverso il disarmo di Hamas e il forte coinvolgimento dei Paesi arabi”. “Bisogna fare presto – ha aggiunto Mattarella – per evitare che chi non vuole la pace, in entrambi gli schieramenti, possa riorganizzarsi. È indispensabile assecondare il piano di pace di Sharm el-Sheikh, mantenendo il rispetto del cessate il fuoco da ambo le parti”.  

L’Autorità nazionale palestinese è impegnata per la pace, la fine delle violenze e la convivenza pacifica con Israele. Lo ha ribadito il presidente della Palestina, Mahmoud Abbas, durante l’incontro con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Siamo contrari -ha assicurato- alla guerra, all’odio, al terrorismo. Vogliamo vivere in un nostro Stato accanto a Israele che abbiamo riconosciuto nell’’88 e nel ’93, con gli accordi di Oslo, come Stato e come territorio, ora anche Israele deve riconoscere a sua volta il nostro Stato e il nostro territorio”. Abbas ha quindi sottolineato che Hamas, movimento terroristico e illegale, deve consegnare le armi e non dovrà svolgere alcun ruolo in futuro, perché non crede alla pace. “Una volta che avremmo raggiunto la pace, parleremo con tutti i Paesi arabi -ha concluso il presidente della Palestina- perché riconoscano lo Stato di Israele”. 

A Palazzo Chigi il presidente palestinese Mahmoud Abbas, è stato accolto dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Dopo una stretta di mano davanti ai fotografi, i due leader hanno camminato a braccetto passando in rassegna i reparti della Marina Militare schierati per l’occasione. L’incontro rientra nella serie di appuntamenti istituzionali che il leader palestinese sta tenendo in Italia. In mattinata Abbas era stato ricevuto al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, mentre ieri aveva incontrato in Vaticano Papa Leone XIV. 

 

politica

