venerdì 19 Settembre 2025
Matteo Franzoso, funerali di Stato a Sestriere martedì 23 settembre

Funerali di Stato per Matteo Franzoso. L’ultimo saluto allo sciatore genovese 25enne si terrà a Sestriere alle 16 nella chiesa di Sant’Edoardo. Lo fa sapere la Fisi dal suo sito.  Franzoso è morto dopo una terribile caduta durante un allenamento sulla pista di La Parva in Cile.  Nel pomeriggio di lunedì 22 settembre è previsto l’arrivo a Milano della salma che sarà trasferita a Sestriere e accolta nella camera ardente allestita all’interno della chiesa di Sant’Edoardo. La sera stessa, alle 20.30, verrà celebrato il rosario. Da Sestriere il feretro raggiungerà Sauze di Cesana, dove Matteo risiedeva con la sua famiglia. Il suo corpo verrà tumulato al cimitero dell’antica chiesa di San Restituto dove l’accesso sarà riservato esclusivamente alla famiglia. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

