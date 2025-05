Matteo Gigante, chi è la sorpresa azzurra al Roland Garros

(Adnkronos) – Miracolo Gigante al Roland Garros 2025. Matteo Gigante, 24 anni, si toglie lo sfizio di volare al terzo turno del torneo di Parigi battendo in 4 set Stefanos Tsitsipas. Il romano, numero 167 del mondo, supera il greco, 20esimo del ranking, e conquista il diritto di sfidare lo statunitense Ben Shelton nel terzo round. “Ma è tutto vero?”, si chiede lui dopo l’impresa. Chi è Matteo Gigante Matteo Gigante è nato il 4 giugno 2002 a Roma, nel quartiere di Casal Palocco. Al momento numero 167 del mondo, si gode la vittoria più bella di una carriera pronta a decollare definitivamente dopo lo stop dello scorso anno: a giugno 2024, dopo il best ranking con il 132esimo posto, la sosta forzata per mononucleosi. Ora l’obiettivo di entrare nei primi 100 del mondo sarà sicuramente più vicino dopo l’avventura parigina, iniziata dalle qualificazioni e già ricca di soddisfazioni. Gigante, classe 2002, si è messo in evidenza con la vittoria del 2023 nel Nonthaburi Challenger in Thailandia e poi nel Challenger di Tenerife, proiettandosi nella top 5 dei talenti Next Gen. A gennaio, l’esordio nel Grande Slam con l’approdo nel tabellone principale degli Australian Open. Il 2025 gli ha riservato la vittoria nel Challenger Roma Open e un successo al primo turno degli Internazionali d’Italia contro il francese Arthur Rinderknech Grande amico di Flavio Cobolli, Gigante lo scorso anno è stato anche tra i protagonisti dell’Italia impegnati nella United Cup, in cui gli azzurri sono usciti ai quarti di finale contro la Repubblica Ceca. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)