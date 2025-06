Maturità, oggi seconda prova: latino al classico e matematica allo scientifico

(Adnkronos) – Dopo quella di italiano, per i maturandi è il giorno dellaseconda prova scritta. Oggi, giovedì 19 giugno, appuntamento alle 8.30 per 524.415 studenti che dovranno affrontare per la maturità 2025 la prova su una o più discipline che caratterizzano il proprio percorso di studio. Al liceo Classico la materia oggetto della seconda prova sarà latino, al Liceo scientifico matematica, al Liceo linguistico ‘lingua e cultura straniera 1’, al Liceo di scienze umane la materia ‘scienze umane’, all’Istituto turistico la lingua inglese, all’Istituto agroalimentare ‘economia, estimo, marketing e legislazione’. Qui l’elenco completo di tutte le materie scelte per ogni indirizzo. Per gli istituti professionali del vigente ordinamento (Decreto Legislativo 61 del 2017) la seconda prova non è centrata sulle discipline ma sulle competenze in uscita e sui nuclei tematici fondamentali di indirizzo. È un’unica prova integrata in cui il Ministero fornisce la “cornice nazionale generale di riferimento” e le commissioni costruiscono le tracce declinando le indicazioni ministeriali secondo lo specifico percorso formativo attivato dalla scuola. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)