Maurizio Mattioli: “Hanno scritto che sono morto, ho denunciato”

(Adnkronos) – “Hanno scritto quattro volte che sono morto”. Così Maurizio Mattioli ospite oggi, venerdì 12 settembre, a ‘La volta buona’ ha smentito le fake news circolate sul web negli ultimi mesi sulla sua presunta morte.  “Una volta può anche succedere, per uno scherzo… ma quattro volte mi sembra esagerato”, ha detto l’attore romano, 75 anni. Non si è trattato solo di notizie false diffuse online: in un quartiere periferico di Roma è stato addirittura affisso un necrologio con foto e immagini sacre. “C’era la mia foto accanto agli angioletti”, ha spiegato Mattioli, visibilmente infastidito.  Mattioli ha sporto denuncia alla polizia postale e ai carabinieri, e ora si attende l’esito delle indagini: “Alcuni responsabili sono già stati identificati. Uno l’ha fatto perché cercava un contatto con me. Un altro lo conoscevo pure…”, ha spiegato.  —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

